Електромобілі та гібриди з США зростуть у вартості: названо причину

Ще й існує ймовірність довше очікувати на машину.

Ціни на електромобілі та гібриди з США можуть суттєво піднятися.

Про це повідомляє Auto24.

Так, кілька компаній, які надають послуги з перевезення автомобілів зі США в Україну та інші крани світу в контейнерах, оголосили про підвищення вартості послуг небезпечних вантажів, якими вони стали вважати гібриди й електрокари.

Зазначається, що підвищення тарифів пояснюється збільшенням ризиків під час їхнього транспортування, адже почастішали випадки, коли батареї електричних авто займались просто під час транспортування морем. А загасити їх неможливо, тож як мінімум займається весь контейнер з іншими автомобілями.

Зокрема, один з перевізників вказав, що на всіх судноплавних лініях доданий збір за небезпечні авто в розмірі 100 доларів США за кожну небезпечну одиницю в контейнері. Водночас загальна сума зборів за небезпечні авто за контейнер становить не менше 300 доларів США.

Наприклад, якщо в контейнері один гібрид чи електромобіль, то додатковий збір становить 300 доларів, якщо два – по 150 за кожен, якщо три і більше – по 100 доларів за одиницю. Таким чином, перевозити в одному контейнері, в якому поміщається 3-4 автомобілі, один електрокар чи гібрид, стає невигідно. Більш рентабельно вантажити електромобілі та гібриди в окремий контейнер, в якому немає авто з двигунами внутрішнього займання.

Як наслідок, така консолідація збільшить і без того тривалий час очікування на завантаження автомобілів у США, яка викликана дефіцитом пустих контейнерів. Тобто не лише ціна, але й час очікування виграного на аукціоні автомобіля суттєво збільшиться. Якщо раніше термін очікування прибуття виграного на автоаукціоні США становив 1,5 – 3 місяці, то сьогодні він може становити 3–5 місяців залежно від порту завантаження.

Раніше розповідалося про те, що електромобілі в ремонті виявилися значно дорожчими за авто з ДВЗ.

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