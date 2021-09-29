Електромобілі в ремонті виявилися значно дорожче за авто з ДВЗ - дослідження

Різниця досить відчутна.

Аналітики зробили несподівану заяву щодо електромобілів.

Про це повідомляє SocialPost.News.

Так, німецька фінансово-аналітична компанія Allianz провела дослідження (шляхом аналізу даних за полісами на 2018-2020 роки) і встановила, що страхові виплати за КАСКО на електромобілі в середньому на 10% більше, ніж на традиційні авто.

Водночас ремонт пошкоджених в ДТП "електричок" за фактом обходиться дорожче в середньому на 30%. Гібриди для страхових виявилися ще більш "накладними". Витрати за такими машинами виявилися вище 50%.

Причина такого дорогого ремонту криється в першу чергу, в батареї. У випадку з "зеленими" автомобілями – це другий за рахунком найдорожчий елемент після кузова (ціни на нові батареї можуть доходити до 20 тисяч євро). І якщо в електромобілів вони часто знаходяться в підлозі й хоча б якось захищені, то у гібридів – встановлені ззаду і вкрай вразливі під час зіткнення.

Водночас треба розуміти, що навіть легке ДТП може обернутись ремонтом або навіть заміною акумулятора. А деякі виробники пропонують установку нової АКБ навіть якщо сам елемент живлення залишився цілий, але спрацювали подушки безпеки (оскільки є ризик так званих прихованих ушкоджень).

Нарешті, ще одна проблема електромобілів - проводка. Кабелі часто стають об'єктом уваги щурів і мишей – гризуни їх використовують як їжу. У деяких електромобілів передбачений захист на цей рахунок, але якщо тварини все ж добираються до проводів, ремонт машини може обійтися в копійку. В середньому комплект кабелів для електромобілів коштує близько 7 тисяч євро.

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