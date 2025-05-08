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Електромобілі втрачають 40% ресурсу батареї через зручну функцію: що відомо
Швидка зарядка зручна, але небезпечна: нове дослідження показує, як вона руйнує акумулятори.
Китайські дослідники виявили, що постійне використання надшвидкої зарядки (від 120 кВт) може призвести до втрати 40% ресурсу акумулятора електромобіля. Особливо це стосується комерційного транспорту, де батареї регулярно піддаються інтенсивним навантаженням.
Про це повідомило видання CarNewsChina.
Так, електричне таксі, яке щодня проїжджає понад 100 км і 70% часу заряджається на потужних станціях, втрачає 15% ємності всього за два роки. Водії таксі підтверджують проблему: зручність швидкої зарядки часто обертається швидким зносом батареї.
Це ставить виклик перед автовиробниками. З одного боку, без швидкої зарядки електрокари втрачають конкурентну перевагу, з іншого — їхня експлуатація стає дорожчою через необхідність заміни акумуляторів. Наразі розробляються рішення: «розумні» зарядні станції, покращена терморегуляція та спеціальні режими зарядки.
Фахівці радять уникати надшвидкої зарядки, особливо при дуже низькому або високому рівні заряду — саме тоді батарея найбільш вразлива.
Раніше ми повідомляли, як водії «вбивають» акумулятор за тиждень