ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

Електромобілі втрачають 40% ресурсу батареї через зручну функцію: що відомо

Швидка зарядка зручна, але небезпечна: нове дослідження показує, як вона руйнує акумулятори.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Електромобіль

Зарядка електромобіля / © Associated Press

Китайські дослідники виявили, що постійне використання надшвидкої зарядки (від 120 кВт) може призвести до втрати 40% ресурсу акумулятора електромобіля. Особливо це стосується комерційного транспорту, де батареї регулярно піддаються інтенсивним навантаженням.

Про це повідомило видання CarNewsChina.

Так, електричне таксі, яке щодня проїжджає понад 100 км і 70% часу заряджається на потужних станціях, втрачає 15% ємності всього за два роки. Водії таксі підтверджують проблему: зручність швидкої зарядки часто обертається швидким зносом батареї.

Це ставить виклик перед автовиробниками. З одного боку, без швидкої зарядки електрокари втрачають конкурентну перевагу, з іншого — їхня експлуатація стає дорожчою через необхідність заміни акумуляторів. Наразі розробляються рішення: «розумні» зарядні станції, покращена терморегуляція та спеціальні режими зарядки.

Фахівці радять уникати надшвидкої зарядки, особливо при дуже низькому або високому рівні заряду — саме тоді батарея найбільш вразлива.

Раніше ми повідомляли, як водії «вбивають» акумулятор за тиждень

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie