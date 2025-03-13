Електронне свідоцтво про реєстрацію автомобіля: як оформити та скільки коштує

Електронний документ, як і пластиковий, має серію та номер, але є дійсним лише на території України.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – це електронний документ, який є повноцінною альтернативою пластиковим документам і відображається в застосунку "Дія" та в Кабінеті водія на сайті Міністерства внутрішніх справ. Користування е-свідоцтвом за допомогою смартфона чи іншого гаджета дозволяє уникнути неприємних ситуацій на кшталт втрати чи пошкодження документа.

Як отримати цифрове свідоцтво про реєстрацію авто, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

"Для отримання електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС для перереєстрації авто. Під час отримання послуги необхідно попередити адміністратора про намір отримати свідоцтво виключно в електронному форматі без пластикового бланка", – пояснили в сервісному центрі.

Електронний документ, так само як і пластиковий, матиме серію та номер і може використовуватись на території України. Але для виїзду за кордон водіям доведеться оформляти пластикову картку.

Під час замовлення у сервісному центрі МВС електронного свідоцтва про реєстрацію ТЗ, необхідно надати документи власника авто:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

ідентифікаційний код;

чинне свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

За інформацією сервісного центра МВС, орієнтовна вартість послуги з оформлення документа становить 350 грн, ще стільки ж доведеться заплатити за нові номерні знаки.

Якщо остання перереєстрація авто відбувалась за допомогою застосунку "Дія" без виготовлення пластикового документа, а потім у власника виникла необхідність його оформити, необхідно звернутись до сервісного центру МВС та здійснити перереєстрацію транспортного засобу.

"Звертаємо увагу, що в цифрових сервісах також відображаються копії документів, виготовлених на пластиковому бланку", – додали у сервісному центрі.

Нагадаємо, водії повинні пам'ятати, що передавання документів патрульним не є обов'язковим. Під час зупинки поліцією водій має право просто пред'явити їх для ознайомлення, тримаючи в руках. Це допоможе уникнути ситуацій, коли через неуважність можна отримати необґрунтований штраф.

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