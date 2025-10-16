Водіям пропонують надівати "каблучки порушників": кого контролюватимуть

У Польщі можуть запровадити «каблучки порушників» для водіїв, яким заборонено сідати за кермо

Польська влада шукає рішення, яке б дозволило виявляти водіїв, що порушують судові заборони на керування транспортними засобами. Серед найбільш радикальних ідей — створення спеціальних електронних моніторингових «каблучок», які б показували, що водій сів за кермо попри встановлені обмеження. Ці заходи покликані знизити кількість порушників-рецидивістів на дорогах.

Про це пише inPoland.

Рецидивісти за кермом

У Польщі існує велика кількість людей, які сідають за кермо попри накладені судом заборони. За даними поліції, понад 40 000 осіб отримали заборони на керування транспортними засобами замість реального тюремного ув’язнення. Але порушення судової заборони карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п’яти років.

За даними Міністерства юстиції, лише у 2024 році суди наклали заборону на керування транспортними засобами на 13 084 водіїв, а за першу половину 2025 року ця кількість сягнула 7 601 справи.

«Каблучки» замість в’язниці

Міністерство юстиції активно працює над рішенням, яке фізично обмежить керування автомобілем для осіб, що мають заборону. Вивчається можливість створення спеціальних електронних каблучок моніторингу.

Такий пристрій показуватиме, чи перебуває особа, якій заборонено управляти автомобілем, за кермом. Керівник відомства Вальдемар Журек підтвердив, що вже замовив дослідження щодо можливості створення такого пристрою, і зазначив, що подібні прилади вже виготовляються у країні. Міністр планує зустрітися з виробниками, щоб з’ясувати, чи можна буде одягнути на руку кільце, яке розпізнаватиме, чи людина сидить саме за кермом, а не на пасажирському сидінні.

Журек зазначив, що таке рішення було б вигідним, оскільки державі не довелося б платити за утримання такої особи у в’язниці.

Камери спостереження та обмеження для автопрокату

Поки електронні каблучки залишаються на рівні ідеї, розглядається ще одне рішення, яке може бути впроваджене швидше: використання сучасних камер спостереження.

Камери дозволять виявляти водіїв із забороною керування завдяки розпізнаванню облич та базі даних, пов’язаній з Центральним реєстром транспортних засобів та водіїв. Це забезпечить швидку відеофіксацію порушень заборони.

Ще одним заходом може стати нововведення для компаній з прокату та лізингу автомобілів. Вони будуть зобов’язані перевіряти дані клієнта у реєстрі перш ніж передати йому автомобіль у користування. Якщо виявиться, що клієнт має судову заборону, йому відмовлять у наданні послуг.

Нагадаємо, на дорогах Європи почали встановлювати новий попереджувальний знак із кодом Р-33 — білий трикутник із червоною облямівкою, чорними смугами та зображенням автомобіля. Його головна мета — попередити водіїв про небезпеку поганої видимості.