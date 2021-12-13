Електропікап Tesla Cybertruck помітили на треку: що цікавого в прототипі

Автомобіль отримав відозмінений дизайн та дивний склоочисник.

З того моменту, як Ілон Маск презентував Tesla Cybertruck, пройшло вже два роки, а на дорогах він так і не з’явився. Купа попередніх замовлень, багато обіцянок, але у кращому випадку до того, як авто піде у серійне виробництво, чекати ще рік.

Але нещодавно, шпигуни помітили на треку прототип автомобіля, відповідне відео виклали на Youtube-каналі Chile Al100.

Судячи з відео, автомобіль отримає оновлену передню частину. Над бампером тепер з’явилась оптика та повітрозабірник. Також, дизайнери трохи змінили пороги, а ось задня частина з вантажним відсіком ніяк не змінилась.

Те що сильно кидається у очі – це звичайні дзеркала заднього виду, адже в США забороняється використовувати замість них камери, та просто гігантський склоочисник. Звісно, його додали через велетенське лобове скло. Ілон Маск зазначив, що вони намагались придумати більш елегантне рішення цієї проблеми, але поки нічого не вдалося.

Взагалі автомобіль дуже схожий на прототип представлений 2 роки тому. Та найголовніше у нього повинне бути всередині, але на відео цього не побачиш. Тож, чекаємо від Tesla нової інформації про революційний Cybertruck.

Нагадаємо, що Tesla Cybertruck отримає версію з чотирма двигунами та активне шасі.