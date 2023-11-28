Елітні біженці: у Португалії засвітився рідкісний спорткар Porsche з України – ЗМІ

Судячи з коду регіону на номері "АХ", цей спорткар прибув із Харківської області.

У Португалії, на одному з курортів, помітили рідкісний тюнінгований спорткар Porsche 911 TechArt GT Street з українськими номерами.

Про це пише сайт "ТопЖир".

Судячи з коду регіону на номері "АХ", цей спорткар прибув із Харківської області. Невідомо, як і коли елітна автівка виїхала з України і хто її власник.

"Це не найновіша модель, проте вона привертає до себе увагу завдяки обвісу, розширеним крилам і антикрилу", – зауважують у виданні.

У основі TechArt GT Street лежить Porsche 911 Turbo 997. Максимальна швидкість складає 340 км/год, потужність – близько 640 кінських сил. Щоб розігнатися із старту до сотні км/год спорткару потрібно лише 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 345 км/год.

Ціна такого нового авто сягає від 245 000 євро, після тюнінгу очевидно ще більше.