Елітні біженці: у Португалії засвітився рідкісний спорткар Porsche з України – ЗМІ

Судячи з коду регіону на номері "АХ", цей спорткар прибув із Харківської області.
У Португалії, на одному з курортів, помітили рідкісний тюнінгований спорткар Porsche 911 TechArt GT Street з українськими номерами.
Про це пише сайт "ТопЖир".
Судячи з коду регіону на номері "АХ", цей спорткар прибув із Харківської області. Невідомо, як і коли елітна автівка виїхала з України і хто її власник.
"Це не найновіша модель, проте вона привертає до себе увагу завдяки обвісу, розширеним крилам і антикрилу", – зауважують у виданні.
У основі TechArt GT Street лежить Porsche 911 Turbo 997. Максимальна швидкість складає 340 км/год, потужність – близько 640 кінських сил. Щоб розігнатися із старту до сотні км/год спорткару потрібно лише 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 345 км/год.
Ціна такого нового авто сягає від 245 000 євро, після тюнінгу очевидно ще більше.
Раніше ТСН.ua розбирався, що відомо про так звані батальйони "Монако", і ТРО Лазурового берега – елітних біженців з України і де вони намагаються перечекати війну.
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