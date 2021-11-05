Ентузіаст замінив штурвал на кермо в найшвидшій Tesla: у Мережі ним захопилися (відео)

Ентузіаст замінив штурвал на кермо в найшвидшій Tesla: у Мережі ним захопилися (відео)

Цікаво, що воно з іншої моделі марки.

Ентузіаст Раян Хюбер вирішив замінити штурвал на електромобілі Tesla Model S Plaid, поставивши замість нього кермо від Tesla Model 3.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначимо, що оновлені цього року електромобілі Tesla Model S та Model X почали оснащуватися штурвалом без підрульових перемикачів, що багатьом автовласникам завдало подвійної незручності, але виробник не став пропонувати рульове колесо звичайної форми як опцію.

Відмова Tesla від підрульових перемикачів у машинах, оснащених штурвалом, найбільше проблем викликала на етапі вибору режиму руху, оскільки звичним селектором, що задає напрямок обертання коліс, нові машини більше не оснащувалися.

Щодо Хюбера, то він спочатку він хотів обмежитися лише блоком підрульових перемикачів, але потім втягнувся в експеримент і змусив електромобіль слухатись позаштатного для нього кермового колеса у поєднанні з підрульовими перемикачами. Для повної адаптації чужорідних до моделі органів управління довелося переписати частину програмного коду. Як наслідок, у Мережі захопилися вчинком Хюбера та похвалили його за працю.

Раніше розповідалося про те, що Tesla Model S встановив незвичайний рекорд.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання