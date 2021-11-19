Ентузіасти перетворили військовий літак на затишний кемпер: його зовнішість неабияк дивує (відео)

Це найцікавіший кемпер, який ви можете зустріти на дорозі.

Традиційно кемпер – це якась досить неприваблива машина, яка заважає вам на трасі. Та ось американський інженер Джино Луччі та його син можуть з вами посперечатися. Адже вони створили дуже оригінальний будинок на колесах, який отримав назву “Казковий фламінго”.

Про це повідомляє канал Round Engine Aero.

Уся фішка будинку у тому, що хлопці поєднали вантажівку з військовим пасажирським літаком Douglas R4D 1943 року. На реалізацію проєкту було витрачено 2 роки.

Дивлячись на результат, можна сказати, що у творців руки дійсно “золоті”. Їм вдалося ідеально переробити списаний літак на повноцінний автокемпер.

Джино Луччі придбав Douglas R4D у 1980 році на військовому аукціоні. Машина була в дуже поганому стані. Тож чоловікам знадобився цілий рік тільки для того, щоб вивести літак з аварійного стану і вже тільки потім розпочався процес переробки.

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Для того, щоб проєкт був цікавішим, було вирішено залишити по максимуму деталей від літака. Тому, наприклад, водій та передній пасажир сидять на льотних сидіннях Douglas R4D. Щодо фюзеляжу, щоб потрапити всередину, треба відкинути трап і піднятися на борт. Також інженери залишили майже всі штатні системи та датчики. Їх просто переробили під потреби будинку. Тепер замість польоту вони відповідають, наприклад, за температуру всередині та освітлення.

Про комфорт тут також не забули, в житловому модулі довжиною 28 метрів розмістили повноцінні спальні місця, туалет з душовою кабіною, а також кухню і вітальню. А в рух його приводить потужний дизельний двигун від вантажівки International. Його повністю вистачає для того, що насолоджуватися керуванням цього монстра.

І звісно власник “Казкового фламінго” подбав про законну сторону своєї переробки. Аж 4 місяці він витратив, щоб узаконити всі зміни. Та врешті решт йому це вдалося і тепер можна спокійно подорожувати.

Нагадаємо, що чеська компанія Torsus, заснована українцями, презентувала вже готове позашляхове шасі для кемперів.