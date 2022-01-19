Ера великих двигунів добігає кінця: BMW відмовляється від V12

Останній великий двигун V12 буде встановлено BMW M760i.

Фанати великих та потужних двигунів тримайте себе в руках. BMW відмовляється від агрегатів, які з гордістю носять назву “V12”.

В червні цього року з конвеєру зійде останній двигун на 12 циліндрів. Про це компанія BMW повідомила на своєму офіційному сайті.

Для того, щоб вшанувати пам'ять легендарного мотора, BMW запропонує у США The Final V12 – лімітована версія з 12 автомобілів, які матимуть двигун V12 та будуть побудовані на базі BMW M760i xDrive. Ці авто будуть відрізнятися маркуванням, колесами та кольорами категорії BMW Individual. Для того, щоб отримати такий автомобіль потрібно буде заплатити 200 тисяч доларів (приблизно 5 600 000 грн).

Компанія BMW вперше презентувала серійний двигун V12 у 1987 році. Тоді це був атмосферний двигун M70 V12, з робочим об’ємом на - 5 літрів, який видавав 295 кінських сил потужності. На ті часи агрегат був дуже шалений та потужний. Саме він показав, яким повинен бути двигун на люксовому автомобілі.

Останній двигун з лінійки V12 має об’єм на – 6.6 літра та оснащений технологією BMW M TwinPower Turbo. Нові системи Vanos та Valvetronic, а також два моноспіральних турбокомпресора забезпечують потужність у 601 кінську силу, що значно більше ніж у його попередників. Також, з ним працює новітня автоматична коробка передач на 8 ступенів, що дозволяє чималому автомобілю розганятись до першої сотні усього за 3.6 секунд.

Інтер’єр також буде особливий. Тільки ви відкриєте двері, то бачите на порозі здоровенний напис – “ The Final V12 ”. Внутрішнє оздоблення BMW Individual Piano Black Finish просто зачаровує, а завершує цей нереальний ансамбль табличка на передній консолі, на якій вказано, який саме за рахунком цей автомобіль. Звісно, спецверсію авто можна буде придбати лише в повній комплектації. Тому майбутньому власнику будуть доступні всі сучасні фішки від BMW.

Нагадаємо, BMW навчила новий електромобіль митттєво змінювати колір кузова.