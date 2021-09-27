Естонський стартап представив крихітний електричний пікап: його вигляд натхненний авто 1950-х років

Він вийде у 2022 році і коштуватиме понад 25 тисяч доларів.

Естонський стартап Nobe представив свій новий електричний пікап, який називається 500.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Перші його зображення з'явилися на початку цього року, але тільки зараз компанія розсекретила додаткову інформацію про модель. Вона вийде влітку 2022 року.

Зовнішній вигляд 500 натхненний автомобілями 1950-х років. Він отримав вигнутий капот, хромовані елементи, білі покришки та красиво оформлені передні та задні крила.

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Nobe 500 навіть поставляється з дерев’яними стінками для вантажного відсіку, які, судячи з компактних пропорцій моделі, мають бути досить маленькими.

У салоні є сидіння, на якому, ймовірно, можуть розташуватися двоє дорослих. Фотографій інтер’єру немає, але він, напевно, буде такий, як в іншої машини марки Noble 100GT, яка має аналогові інструменти та велике кермо.

Пікап може отримати електродвигун потужністю 92 к.с., який розганяється з 0 до 97 км/год за менше, ніж 6 секунд. Він також, ймовірно, отримає акумулятор на 25 кВт-год, який на 100GT забезпечує 257 км запасу ходу.

Nobe 100GT буде коштувати у США 25 000 доларів, тому очікується, що пікап 500 буде дорожчим. Він, на відміну від триколісного 100GT, зможе користуватися дорогами загального користування.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що компанія Rivian почала виробництво першого у світі електричного пікапа.

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