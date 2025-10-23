Еталон надійності: топ-4 позашляховиків-довгожителів

Топ-4 надійних позашляховиків

Надійність залишається ключовим критерієм для багатьох автовласників. Нещодавно журнал iSeeCars провів глибоке дослідження, яке тривало 12 років і охопило вражальну кількість автомобілів — понад 174 мільйони. Метою аналізу було з’ясувати, які моделі позашляховиків (SUV) мають найбільшу ймовірність досягти позначки пробігу у 250 тисяч миль (понад 400 тисяч кілометрів) без серйозних поломок.

Результати дослідження iSeeCars опублікував на своєму YouTube-каналі.

Toyota Sequoia — беззаперечний лідер

Згідно з отриманими даними, найбільші шанси наблизитися до пів мільйона кілометрів має актуальна модель Toyota Sequoia. Ймовірність того, що цей позашляховик успішно подолає заявлений пробіг, становить 39,1%.

Цей високий показник надійності забезпечується потужною силовою установкою. Актуальна Sequoia оснащена гібридним двигуном V6 із двома турбінами, який працює у парі з 10-ступеневим «автоматом».

Потужність: 437 кінських сил.

Крутний момент: 740 Нм.

Витрата палива: За паспортними даними, у змішаному циклі місто/траса автомобіль споживає 11,7 літра бензину на 100 км.

Рейтинг витривалих SUV: домінування Toyota

Дослідження iSeeCars чітко засвідчило домінування японського бренду Toyota у сегменті довговічних позашляховиків. Уся четвірка лідерів представлена моделями цього виробника:

Toyota 4Runner: Посіла друге місце з імовірністю проходження чверті мільйона миль у 32,9%. Toyota Highlander Hybrid: Замкнула трійку лідерів із показником 31%. Toyota Tundra: Розташувалася слідом з імовірністю 30%. Примітно, що Tundra ділить платформу з лідером рейтингу, Toyota Sequoia, що також підтверджує надійність спільної архітектури.

Ці результати підкреслюють, що, коли мова заходить про здатність автомобіля служити тривалий час і долати великі пробіги без капітального ремонту, надійність деяких японських брендів залишається неперевершеною.

