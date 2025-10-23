- Дата публікації
Еталон надійності: топ-4 позашляховиків-довгожителів
Авторитетний журнал iSeeCars провів масштабний аналіз понад 174 мільйонів автомобілів, щоб визначити, який позашляховик має найбільші шанси прослужити понад 400 тисяч кілометрів без серйозних поломок.
Надійність залишається ключовим критерієм для багатьох автовласників. Нещодавно журнал iSeeCars провів глибоке дослідження, яке тривало 12 років і охопило вражальну кількість автомобілів — понад 174 мільйони. Метою аналізу було з’ясувати, які моделі позашляховиків (SUV) мають найбільшу ймовірність досягти позначки пробігу у 250 тисяч миль (понад 400 тисяч кілометрів) без серйозних поломок.
Результати дослідження iSeeCars опублікував на своєму YouTube-каналі.
Toyota Sequoia — беззаперечний лідер
Згідно з отриманими даними, найбільші шанси наблизитися до пів мільйона кілометрів має актуальна модель Toyota Sequoia. Ймовірність того, що цей позашляховик успішно подолає заявлений пробіг, становить 39,1%.
Цей високий показник надійності забезпечується потужною силовою установкою. Актуальна Sequoia оснащена гібридним двигуном V6 із двома турбінами, який працює у парі з 10-ступеневим «автоматом».
Потужність: 437 кінських сил.
Крутний момент: 740 Нм.
Витрата палива: За паспортними даними, у змішаному циклі місто/траса автомобіль споживає 11,7 літра бензину на 100 км.
Рейтинг витривалих SUV: домінування Toyota
Дослідження iSeeCars чітко засвідчило домінування японського бренду Toyota у сегменті довговічних позашляховиків. Уся четвірка лідерів представлена моделями цього виробника:
Toyota 4Runner: Посіла друге місце з імовірністю проходження чверті мільйона миль у 32,9%.
Toyota Highlander Hybrid: Замкнула трійку лідерів із показником 31%.
Toyota Tundra: Розташувалася слідом з імовірністю 30%. Примітно, що Tundra ділить платформу з лідером рейтингу, Toyota Sequoia, що також підтверджує надійність спільної архітектури.
Ці результати підкреслюють, що, коли мова заходить про здатність автомобіля служити тривалий час і долати великі пробіги без капітального ремонту, надійність деяких японських брендів залишається неперевершеною.
Нагадаємо, якщо ви плануєте покупку авто і не хочете витрачатись на СТО, оберіть надійну, але недорогу машину. Зробити це допоможе рейтинг з шести найнадійніших бюджетних моделей 2025 року, які вирізняються хорошою репутацією та рідкими поломками.