Евакуація авто за непридатну запаску: що треба знати водіям

В Україні запроваджено нові правила щодо авто / © Pixabay

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В Україні запроваджено нові правила, які передбачають адміністративну відповідальність для водіїв, що експлуатують автомобілі зі старими запасними шинами.

Про це йдеться на newsauto із посиланням на інформацію від Національної поліції.

Запасне колесо, яке використовується понад п’ять років, вважається технічно несправним, навіть якщо не має видимих пошкоджень.

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Ці зміни означають, що придатність основних шин більше не є вирішальним фактором — непридатна «запаска» сама по собі може стати причиною для накладення штрафу. Сума штрафу може сягати 510 гривень.

Якщо водій не може усунути проблему одразу, патрульні уповноважені евакуювати авто на спеціальний майданчик, що призведе до додаткових витрат для власника.

Зміни є частиною загальнодержавної програми з підвищення безпеки дорожнього руху. Фахівці наголошують, що навіть запасне колесо, яке жодного разу не використовувалось, з часом втрачає свої характеристики і може виявитися небезпечним у критичній ситуації.

Автоексперти радять регулярно оглядати не лише основні колеса, а й запаску, аби уникнути неприємностей у дорозі та фінансових санкцій.

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Нагадаємо, в Україні будуть штрафувати певну категорію водіїв. Йдеться про контроль за водіями, які порушують громадський порядок на дорогах.

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