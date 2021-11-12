Фахівці дали водіям поради, як зберігати автомобіль взимку в гаражі

За неналижних умов є ризик зіткнутися з неприємностями.

Експерти дали автомобілістам поради, як зберігати машину взимку в гаражі.

Автовласники, які ставлять машину в гараж на всю зиму, ризикують навесні зіткнутися з дуже неприємним сюрпризом, передає Ampercar.

Як відомо, тривале зберігання автомобіля у гаражі в холодну пору року може призвести до незворотних змін геометрії його покришок. Якщо машина простоює, то шини, умовно кажучи, робляться «квадратними» у тих місцях, де діє навантаження.

Тому рекомендується приблизно раз на місяць виїжджати, а потім заїжджати до гаража, щоб автомобіль став на інші точки контакту шин із поверхнею. Такі дії допоможуть уникнути деформації шин і зберегти їхній первозданний вигляд навіть під час сильних морозів на той випадок, коли гараж не опалюється.

Також під час зимової консервації автомобіль потрібно тримати у сухому приміщенні, яке має добре провітрюватись. Це потрібно, щоб уникнути появи конденсату. Останній в свою чергу може спричинити корозію кузова авто, адже сам холод на метал не впливає.

Зазначимо, автошини не можна зберігати під відкритими променями сонця та в місцях з хімічно активним середовищем. Оптимальним місцем для зберігання покришок є закритий гараж, підвал або бокс шиномонтажу.

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