Фахівці назвали спосіб, який дозволяє остудити двигун в спеку

У теплу пору року це зустрічається досить часто.

Експерти назвали спосіб, що дозволяє остудити двигун в спеку.

Як відомо, перегрів двигуна влітку – явище нерідке, особливо у випадках попадання в пробку, коли двигун знизу гріє ще й розпечений асфальт, а охолодження мотора недостатнє або взагалі несправне.

Спека, несправність термостата, текти в підвідних патрубках або ж радіаторі – все це може привести до недостатнього охолодження агрегату, і його перегріву. У цих випадках експерти рекомендують ретельно стежити за показаннями приладів. Якщо стрілка датчика наблизилася до червоної позначки, можна остудити мотор, не вимикаючи його.

Експерти радять такий спосіб – включити піч на повну потужність і відкрити вікна, щоб водієві не отримати тепловий удар. Такі дії дозволять виграти час, щоб припаркувати автомобіль на узбіччі.

Після того як машина зупинилася, експерти не радять відразу глушити перегрітий мотор. Двигун краще залишити включеним разом з працюючим обігрівачем, це дозволить поступово знизити температуру силового агрегату.

Раніше було названо ознаки, які вказують на невідкладний капермонт автомобільного двигуна.

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