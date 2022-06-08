Фахівці пророкують половині російських автосалонів закриття до кінця 2022 року

У РФ найближчим часом почнуть масово зачинятися дилерські центри з продажу автомобілів.

Через санкції, накладені на Росію за повномасштабне вторгнення до України, прогнозовано виник дефіцит машин, адже багато компаній пішли з ринку країни-агресорки.

На думку експертів, найближчим часом дилерським центрам просто нічим буде торгувати.

За словами генеральної директорки російського автоімпортера "Рольф" Світлани Виноградової, до кінця 2022 року кількість автомобільних дилерів у Росії зменшиться вдвічі. До того ж це ще оптимістичний прогноз.

На її думку, із 3 203 зареєстрованих у РФ автодилерських компаній під кінець року залишиться в кращому разі близько 1,6 тисячі. Кілька з них уже виставлені на продаж. Примітно, що продаються як контракти з автовиробниками, так і нерухомість.

У великому автохолдингу "Авілон" та асоціації "Російські автодилери" прогнозують, що цього року закриються щонайменше третина автодилерів. Першими не витримають невеликі компанії - вони або припинять існування, або будуть поглинені більшими гравцями ринку.

Звичайно, основна причина скорочення кількості автодилерів – різке зниження продажу. Дефіцит автомобілів внаслідок припинення імпорту та зупинки російських автозаводів став головним фактором, що впливає на авторинок країни останні три місяці. Торгувати просто нічим.

Крім того, нестача оригінальних автозапчастин не дозволяє дилерським СТО належним чином обслуговувати машини клієнтів. Не виключено, що деякі компанії втратять статус офіційного дилера бренду, але продовжать роботу як сервісні станції, використовуючи неоригінальні комплектувальні.

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