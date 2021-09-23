Фахівці розповіли, наскільки зростає витрата пального в авто під час дощової погоди

Експеримент було проведено на одній моделі.

Експерти розповіли, на скільки зростає витрата пального в дощову погоду.

Зазначається, що причиною тому є калюжі на дорогах. Вони створюють додатковий опір. Для того, щоб підтримувати необхідну швидкість, потрібно затратити більше палива, ніж під час поїздок сухим дорожнім покриттям, передають "Аргументи і факти".

Як приклад, було взято Renault Duster з турбованим мотором і варіатором. В Європі ця модель відома під брендом Dacia.

Так, виробник зазначає, що за містом цей автомобіль споживає близько 6 літрів бензину А-95. На ділі це виявилося вірним лише під час їзди ідеальним асфальтом в сонячну погоду зі швидкістю не більш 80 км/год. Якщо ж збільшити швидкість всього на 10 км/год, витрата зросте до 7-8 літрів. Провівши нехитрі розрахунки можна прийти до висновку, що в разі збільшення швидкості до 120 км/год витрата пального звичайного кросовера може досягти показників великого позашляховика.

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Коли машина їде мокрою дорогою, опір зростає ще значніше. Під час їзди калюжами перед колесами виникає водяний клин – хвиля, що утворюється перед передньою кромкою протектора, коли він відводить велику частину води в бік. Вплив водяного клина чітко помітно, коли в калюжу потрапляє одне з ведучих коліс. Спроби машини подолати водні вали і призводять до збільшення споживання палива. Під час їзди калюжами необхідно знижувати швидкість ще для того, щоб уникнути аквапланування, коли шина втрачає зчеплення з дорогою.

В результаті експерименту Duster на швидкості 90 км/год мокрою дорогою став споживати близько 12-13 літрів. Таким чином, показник збільшився майже на третину.

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