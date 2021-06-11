Фахівці розповіли, які можуть чекати проблеми з двигуном після купівлі Renault Duster

Ця модель широко відома в Україні.

Фахівці розповіли, які можуть виникнути проблеми з двигуном Renault Duster після його купівлі.

Про це повідомляє AvtoSota.

Так, за відгуками автовласників до найбільш довговічного двигуна Renault Duster з великим ресурсом і дрібними болячками, які рідко, але все ж з’являються в процесі експлуатації належить бензиновий силовий агрегат заводської серії К4М об’ємом 1,6 літра на 16 клапанів потужністю від 90 – 115 конячок.

Отже, почнемо з паливних форсунок двигуна, які вважаються досить довговічними, проте часом вони можуть засмічуватися, що легко усувається ультразвуковим чищенням.

Також читайте Названо три маловідомі "секретні" функції Renault Duster

Підтікання масла сальником колінвала, з-під клапанної кришки або її болтами, а також гумовою прокладкою піддону є досить звичайним явищем. Також помпа двигуна Renault Duster k4m 1,6 може призвести до протікання.

Якщо двигун починає мляво із запізненням реагувати на акселератор, то треба діагностувати давач абсолютного тиску (ДАТ) у впуску.

Якщо двигун Renault 1,6 К4М смикається під час рушання, спостерігаються провали в тязі, то несправності можуть бути виявлені в бензонасосі – або його моторчик зношений, або забита сітка паливоприймача. Також винуватцем можуть бути несправні свічки запалювання або котушки.

Також читайте На український ринок вийшов Renault Duster із газовою установкою: яка його ціна

А ось якщо двигун K4M не заводиться і відсутня іскра на котушках, то зазвичай біда полягає в несправності датчика положення колінвала. Буває, двигун не заводиться через вигорання клеми бензонасоса або поломки його моторчика.

Раніше були названі чотири моделі Renault, які здатні подолати 500 тисяч км.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання