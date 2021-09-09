Фахівці склали рейтинг китайських марок, які виробляють найякісніші автомобілі

Показник визначався за кількістю поломок на 100 придбаних машин.

Китайське відділення компанії J.D. Power опублікувало рейтинг марок, які випускають найбільш якісні автомобілі в КНР.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Список складений на основі кількості скарг, що надійшли від власників нових машин в перші 90 днів після покупки машини і протягом трьох років володіння. Кожній компанії присвоєно числовий показник (кількість проблем на 100 куплених автомобілів).

Рейтинг розбитий на кілька категорій, зокрема й на сегмент масових автомобілів виключно китайських брендів.

Так, топ-10 місцевих марок очолює Changan, а до першої трійки також входять Chery і Lynk & Co (належить Geely). Слідом ідуть GAC, два суббренди Dongfeng, Jetour (входить до складу Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), Geely і Roewe (SAIC). Примітно, що в рейтингу немає не тільки Haval, але і жодної іншої марки, що належить Great Wall. У списку також відсутній FAW і суббренди, які входять до його складу.

J.D. Power

Також в дослідженні згадуються конкретні моделі, які фахівці J.D. Power зарахували до найбільш якісних. У категорії компактних кросоверів переміг Geely Emgrand X3, а на другій сходинці закріпився GAC GS3. Серед середньорозмірних SUV перше місце посів Lynk & Co 05, за яким слідують Venucia Star і Changan CS75 Plus.

Раніше американські фахівці назвали найбільш надійні нові автомобілі 2021-го модельного року.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання