Фахівці пояснили, чому не можна їздити на зимовій гумі у літній період

Автомобільні шини / © pixabay.com

Реклама

Бажання заощадити й не змінювати зимову гуму на літню у спекотний сезон є дуже ризикованим для автомобілістів. Така “економія” може обернутися ще більшими витратами, а також — серйозною загрозою для безпеки.

Про це пише Автопілот.

Що відбувається з зимовими шинами в спеку

Як пояснюють автомеханіки, у спекотну погоду та на розпеченому асфальті м’яка гума зимових шин швидко перегрівається, втрачає форму і твердість. Це призводить до:

Реклама

збільшення гальмівного шляху

погіршення зчеплення з дорогою, особливо в екстрених ситуаціях

схильності до аквапланування під час дощу

нерівномірного та прискореного зносу протектора

зростання шуму та витрат пального.

Таким чином, навіть якщо зовні шина здається придатною до використання, улітку вона не забезпечує належного рівня безпеки.

“Бажання зекономити на сезонній заміні іноді має зворотний ефект. Через швидке зношення зимових шин у літній період їх доведеться міняти раніше, ніж планувалося. А у випадку аварії або втрати керованості автомобіля — мова йде вже не про гроші, а про людське життя”, — зазначають автомеханіки.

Щобільше, страхові компанії можуть відмовити у виплаті компенсації, якщо буде доведено, що технічний стан шин не відповідав сезону.

“Зимові шини — це не всесезонне рішення. Вони створені для виконання конкретних завдань і в конкретних умовах. Використовувати їх улітку — означає ігнорувати фізику, ризикувати безпекою й підвищувати витрати в довгостроковій перспективі”, — наголошується у матеріалі.

Тож водіям радять вчасно переходити на літні шини, адаптовані до високих температур і характеру літніх доріг. Йдеться передовсім про здоровий глузд та безпеку.

Нагадаємо, літній сезон обіцяє не лише сонце та відпустки, а й нові випробування для вашого авто. Якщо ви вже подбали про основне — замінили шини, мастило і пройшли ТО — зверніть увагу на інші важливі аспекти: систему охолодження, кондиціонер, гальма та електроніку. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у дорозі.