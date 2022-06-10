Фактично не має аналогів у світі: уряд підтримав законопроєкт про розмитнення авто в "Дії"

Фактично не має аналогів у світі: уряд підтримав законопроєкт про розмитнення авто в "Дії"

Невдовзі розмитнити автівку можна буде у застосунку "Дія" всього за 5 хвилин.

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про розмитнення автівок через "Дію" та звільнення від податків електрокарів. Тепер документ має затвердити парламент.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Все максимально просто й зручно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин", – пояснив прем'єр.

Після розмитнення автівку можна буде зареєструвати в Україні за кілька кліків у застосунку "Дія".

Шмигаль запевнив, що будь-які схеми, корупція та маніпуляція з цінами на авто при їх розмитненні назавжди будуть усунені. Прем'єр звернув увагу, що новий сервіс фактично не має аналогів у світі.

За його словами, митники не будуть впливати на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

Також законопроєкт містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Нагадаємо, що профільний комітет ВР підтримав законопроєкт про скасування нульового розмитнення авто.

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