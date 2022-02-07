Фанат Tesla ризикнув життям на камеру, аби довести безпеку електромобілів Ілона Маска: відео

Усе для нього завершилося добре.

Останнім часом електрокари Tesla все частіше піддаються критиці, зокрема через " фантомне гальмування " під керуванням автопілота (і без).

Як повідомляє MyDrivers, фанат "зелених" автомобілів Ілона Маска у Китаї поставив на кон власне життя, щоб довести нормальну роботу функції аварійного гальмування, представленої в автомобілях Tesla.

Цей хлопець вирішив довести, що ця система працює добре. Водночас він не став використовувати манекени, як це роблять у подібних тестах, а сам став на заваді руху автомобіля. У відеоролику показується, що одна людина стоїть на дорозі, а прямо на неї рухається з великою швидкістю Tesla з людиною за кермом, яка не прибирає ногу з педалі газу.

За кілька десятків метрів автомобіль подає попереджувальний сигнал про виявлену перешкоду, а педаль гальма сама йде в підлогу, водій продовжує тримати ногу на педалі акселератора.

Незважаючи на "утоплену" педаль газу, автомобіль розпізнав пішохода на дорозі і за кілька десятків метрів попередив водія про виявлену перешкоду, а потім загальмував приблизно за метр від автора відео.

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