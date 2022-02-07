Фанат Tesla ризикнув життям на камеру, аби довести безпеку електромобілів Ілона Маска: відео

Усе для нього завершилося добре.
Останнім часом електрокари Tesla все частіше піддаються критиці, зокрема через "фантомне гальмування" під керуванням автопілота (і без).
Як повідомляє MyDrivers, фанат "зелених" автомобілів Ілона Маска у Китаї поставив на кон власне життя, щоб довести нормальну роботу функції аварійного гальмування, представленої в автомобілях Tesla.
Цей хлопець вирішив довести, що ця система працює добре. Водночас він не став використовувати манекени, як це роблять у подібних тестах, а сам став на заваді руху автомобіля. У відеоролику показується, що одна людина стоїть на дорозі, а прямо на неї рухається з великою швидкістю Tesla з людиною за кермом, яка не прибирає ногу з педалі газу.
За кілька десятків метрів автомобіль подає попереджувальний сигнал про виявлену перешкоду, а педаль гальма сама йде в підлогу, водій продовжує тримати ногу на педалі акселератора.
Незважаючи на "утоплену" педаль газу, автомобіль розпізнав пішохода на дорозі і за кілька десятків метрів попередив водія про виявлену перешкоду, а потім загальмував приблизно за метр від автора відео.
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