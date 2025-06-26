Фатальна помилка, що "вбиває" двигун авто: водіям порадили, як уникнути дорогого ремонту

несвоєчасна заміна оливи може призвести до серйозноїполамки та навіть повної заміни двигуна

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Забуваючи про одну важливу річ в обслуговуванні автомобіля, водії ризикують «забити» двигун і зіткнутися з серйозними пошкодженнями ключових компонентів. Експерти наполягають, що необхідно регулярно міняти моторну оливу, незалежно від пробігу.

Про це пише Express.

Прихована загроза для двигуна

Автомобільний експерт Казимірас Урбонас, менеджер із досконалості постачальників компанії Ovoko, застерігає власників бензинових та дизельних авто: міняти моторну оливу слід регулярно, бажано кожні шість місяців.

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Фахівці попереджають, що багато водіїв роблять поширену помилку, змінюючи оливу лише тоді, коли досягають певних порогових значень пробігу — зазвичай це 8 000-12 000 кілометрів. Деякі автомобілісти навіть розтягують цей інтервал до 16 000 кілометрів. Однак, за даними Ovoko, автомобілі, які проїхали лише 3 200 кілометрів у режимі «старт-стоп» (міський рух з частими зупинками), швидше за все, вже потребують свіжої оливи.

«Чого люди часто не усвідомлюють, так це того, що сучасні двигуни — це точні інструменти з неймовірно жорсткими допусками. Коли олива втрачає свої захисні властивості, що відбувається з плином місяців, а не лише кілометрів, металеві компоненти починають тертися один об одного так, як вони не були розроблені. До того моменту, коли ви помітите проблеми, такі як незвичайні шуми або нерівна робота двигуна на холостому ходу, пошкодження часто вже завдано», пояснив Урбонас.

Наслідки старої оливи та як їх уникнути

Фахівці застерігають, що коли олива зношується, вона перестає належним чином змащувати деталі і починає утворювати шлам, який може «забити» життєво важливі канали двигуна. Експерти наголошують, що показник пробігу на одометрі зовсім не відображає того, через що пройшла олива і в якому вона стані.

Використання старої оливи може значно збільшити тертя та знос ключових компонентів двигуна, що призводить до серйозних проблем, таких як:

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перегрів;

зниження паливної ефективності;

ризик серйозної поламки двигуна в майбутньому.

Заміна двигуна може коштувати тисячі євро залежно від марки та моделі машини, що є значним ударом для гаманця автовласника.

Проте, за словами експертів, водії можуть заздалегідь діагностувати проблему з двигуном, пов’язану з оливою, якщо звертатимуть увагу на «червоні прапорці».

«Двигуни, які виходять з ладу до 160 000 кілометрів пробігу, зазвичай демонструють одні й ті ж попереджувальні ознаки — накопичення оливного шламу та передчасний знос, яким можна було б запобігти за допомогою послідовної заміни оливи кожні шість місяців», — додав експерт.

Нагадаємо, водії іноді заливають до бака суміш А-95 і А-98. Експерти пояснили, чи є в цьому загроза, та що буде з двигуном, якщо змішати бензин з різним октановим числом.

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