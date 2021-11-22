Ferrari презентувала найпотужніший гіперкар за всю історію компанії: оголошена його вартість

Інженерам довелося добряче попотіти, щоб "витиснути" 840 "коней" з V12.

Італійські інженери створили новий лімітований гіперкар Ferrari Daytona SP3.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що цей автомобіль отримав найпотужніший двигун внутрішнього згоряння за всі часи Ferrari. Усього на світ з’явиться 599 автомобілів, але придбати їх вже неможливо. Автомобіль представили на гоночному фестивалі Ferrari Finali Mondiali. Спочатку планувалося, що прем’єра Daytona SP3 відбудеться у 2022 році, але у Ferrari взяли всю волю у кулак, та “викотили” новинку вже зараз. Ferrari Daytona SP3 – вже третя лімітована модель від італійців, перед нею були такі автомобілі, як - Monza SP1 та Monza SP2.

І тепер, до головного – двигуна. Його потужність 840 кінських сил, що найбільший показник серед двигунів Ferrari. Звісно, йдеться про авто з традиційними агрегатами, не враховуючи машини з гібридними установками, такі як, SF90 Stradale.

Щоб досягти таких показників, інженери узяли перевірений V12 на 6.5 літрів від 812 Competizione та модифікували його. На “виході” творці отримали дуже вражаючі характеристики: розганяється Daytona SP3 до першої стоні усього за 2,85 секунди, а до 200 км/год – 7.4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на відмітці у 340 км/год, тож чекаємо відчайдухів, які “витиснуть” з цієї “італійки” максимум .

drive2.ru

Ще одна особливість Ferrari Daytona SP3 – аеродинаміка. Хоч автомобіль не має якихось новомодних активних елементів, його обтічність на дуже великому рівні. Цього вдалося досягти за допомогою подвійного дифузору, за типом установки, яка використовувалася раніше в "Формулі-1". Він утворює розрідження під днищем, тим самим зменшує коефіцієнт тертя.

Автомобіль шалений та дуже крутий, але придбати його - нереально. Всі 599 авто вже викуплені фанами ще до офіційної презентації. Кожен з покупців виклав за Ferrari Daytona SP3 по 2 мільйони євро. Як показала практика, це ще досить непоганий цінник, за лімітований автомобіль, зі здибленим жеребцем на емблемі.

Якщо, ви справжній фанат двигунів з V12, пропонуємо ознайомитись з добіркою ТСН.Авто - найкращі в історії автомобілі з двигуном V12.