Ferrari виставили на продаж за 1000 євро: що насправді пропонують покупцям (фото)

На європейському авторинку з’явилася незвичайна пропозиція, яка привернула увагу любителів екзотики. У Німеччині виставили на продаж автомобіль, що майстерно маскується під елітний Ferrari. Вартість лота на платформі eBay становить символічні 1000 євро (близько 1080 доларів), що цілком співставно з ціною сучасного флагманського смартфона.

Незважаючи на наявність фірмових емблем із жеребцем на кузові, продавець не приховує справжнього походження автомобіля. Це зовсім не суперкар із Маранелло, а результат гаражного тюнінгу бюджетної моделі.

Що ховається під логотипом Ferrari

Базою для створення цієї «репліки» послужив італійський передньопривідний автомобіль Fiat Coupe, випущений у 1997 році. Дизайн оригінального Fiat Coupe свого часу створювався за участю відомого ательє Pininfarina, проте він має мало спільного з агресивними лініями справжніх Ferrari.

Під капотом псевдо-суперкара встановлено скромний 1,8-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, який видає 131 кінську силу. На одометрі автомобіля зафіксовано солідний пробіг у 322 тисячі кілометрів, що свідчить про інтенсивну експлуатацію транспортного засобу.

За твердженням продавця, попри великий пробіг, силовий агрегат автомобіля функціонує нормально. Однак кузов та ходова частина потребують серйозного втручання. Серед головних проблем зазначаються:

необхідність зварювальних робіт на днищі автомобіля;

повністю прогоріла вихлопна система;

значні сліди зношення в інтер’єрі.

Салон машини також не залишили без «преміальних» доопрацювань. Головним елементом інтер’єру, який має створювати ілюзію перебування у суперкарі, став яскраво-жовтий логотип Ferrari, встановлений у центрі керма.

Які будуть виклики для нового власника

Потенційному покупцеві доведеться зіткнутися не лише з необхідністю реставрації кузова. Головною перепоною для легальної експлуатації автомобіля є відсутність діючого технічного огляду.

Термін реєстрації цього транспортного засобу в суворій німецькій системі TÜV вже закінчився. Це означає, що новому власнику доведеться повністю усунути всі технічні недоліки та пройти жорстку експертну перевірку, перш ніж машина отримає дозвіл на виїзд на дороги загального користування.

Утім, експерти зазначають, що екстремально низька ціна у 1000 євро робить цей Fiat Coupe привабливим «донором» для ентузіастів, які шукають базу для створення незвичайних проєктів або потребують запчастин для реставрації аналогічних моделей.

