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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Фейк про нові штрафи від 1 липня: МВС спростовує інформацію про зміни до ПДР

Водіїв України масово лякають новими штрафами від 1 липня, проте ця інформація — фейк.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ніяких нових штрафів не буде

Жодних нових штрафів не буде

Мережею активно шириться інформація про нібито нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), які мають набути чинності від 1 липня 2025 року. В публікаціях ідеться про суттєве підвищення штрафів, зокрема за перевищення швидкості, паркування в недозволених місцях, використання телефона за кермом тощо. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

«Повідомляю: наразі такі зміни не ухвалено! Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію. Про будь-які зміни до законодавства, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку, обовʼязково повідомимо на офіційних сторінках», — повідомив він.

Що сталося

11 червня 2025 року кілька онлайн-ресурсів з посиланням на «експертів» повідомили, що нібито від 1 липня набирають чинності нові штрафи, серед яких:

  • перевищення швидкості: до 1 700 грн

  • паркування в заборонених місцях: до 1 500 грн

  • їзда без паска безпеки: до 1 530 грн

  • розмови телефоном: до 1 190 грн

  • керування у стані сп’яніння: до 34 000 грн + конфіскація авто

Такі дані масово поширювалися в соціальних мережах і навіть у популярних новинних стрічках, однак не мають підтвердження в законодавстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть впровадити строк дії водійських посвідчень. Власники документів, виданих до 2011 року, можуть втратити можливість використовувати їх безстроково.

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