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Фейк про нові штрафи від 1 липня: МВС спростовує інформацію про зміни до ПДР
Водіїв України масово лякають новими штрафами від 1 липня, проте ця інформація — фейк.
Мережею активно шириться інформація про нібито нові штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), які мають набути чинності від 1 липня 2025 року. В публікаціях ідеться про суттєве підвищення штрафів, зокрема за перевищення швидкості, паркування в недозволених місцях, використання телефона за кермом тощо. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.
«Повідомляю: наразі такі зміни не ухвалено! Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію. Про будь-які зміни до законодавства, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку, обовʼязково повідомимо на офіційних сторінках», — повідомив він.
Що сталося
11 червня 2025 року кілька онлайн-ресурсів з посиланням на «експертів» повідомили, що нібито від 1 липня набирають чинності нові штрафи, серед яких:
перевищення швидкості: до 1 700 грн
паркування в заборонених місцях: до 1 500 грн
їзда без паска безпеки: до 1 530 грн
розмови телефоном: до 1 190 грн
керування у стані сп’яніння: до 34 000 грн + конфіскація авто
Такі дані масово поширювалися в соціальних мережах і навіть у популярних новинних стрічках, однак не мають підтвердження в законодавстві.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть впровадити строк дії водійських посвідчень. Власники документів, виданих до 2011 року, можуть втратити можливість використовувати їх безстроково.