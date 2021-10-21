Fiat презентував дуже бюджетний кросовер для одного зі світових ринків

Fiat презентував дуже бюджетний кросовер для одного зі світових ринків

Він створений на базі хетчбека Punto.

Fiat презентував для Латинської Америки кросовер Pulse, який коштує від 14 тысяч доларів.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автомобіль створений на основі Punto, якого ще називають Арго. Вони мають дуже подібну колісну базу: 2,53 метра проти 2,52 м. Водночас Argo трохи коротший за Pulse, який має 4,10 м у довжину. Хетчбек має 1,72 м у ширину, а кросовер – 1,77 м.

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Передня і задня колії також незначно відрізняються: 1,49 м та 1,51 м у Pulse проти 1,47 м та 1,50 м у Argo. Основна відмінність у розмірах у багажному відділенні: 300 літрів у хетчбека і 370 л у Pulse.

У базовій версії Pulse використовується 1,3-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 106 к.с. та 129 Нм крутного моменту. Дорожчі варіанти отримають агрегат Turbo 200 Flex, який видає 128 к.с. і 200 Нм.

Також буде доступний трициліндровий двигун з турбонаддувом та технологією MultiAir III. Він постачається з варіатором від Aisin, що імітує сім передач. Механічна КП буде доступна тільки у найдешевшій версії.

Ціна на автомобіль буде починатися з 79 990 реалів, що еквівалентно 14 353 доларам. Варіант з останнім агрегатом буде коштувати 98 990 доларів США (17 729 доларів). Fiat міг би експортувати Pulse в Європу через торгову угоду між Mercosur та Європейським Союзом, але вважається, що він навряд вийде за межі Латинської Америки.

autoevolution.com

Раніше повідомлялося, що Fiat представила новий компактний кросовер.

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