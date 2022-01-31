Флагманський електромобіль Mercedes-Benz, який представлений в Україні, провалив випробування на керованість: відео

Можливою прочиною може бути велика маса.

Як відомо, навесні 2021 року компанія Mercedes-Benz презентувала флагманський електромобіль - EQS.

Майже за рік експерти іспанського видання km77.com вирішили випробувати цю модель у специфікації 580 4Matic+ на керованість в популярному "лосиному тесті".

Зазначимо, "лосиний тест" є одним з найскладніших випробувань для автомобілів. Під час випробувань експерти перевіряють стійкість моделей під час різких перелаштувань, під час об'їзду несподіваних перешкод, які імітують розставлені на трасі конуси. Успішним вважається результат, якщо автомобіль впорався з маневрами на швидкості 77 кілометрів на годину.

На жаль, електрокару Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+ ця швидкість не підкорилася. "Лосиний тест" на новому EQS 580 4Matic+ експерти пройшли лише на мінімальній для випробування швидкості 72 кілометри на годину — там, де для інших моделей перевірка тільки починається, для нового німецького електромобіля вона закінчилася.

У нормальному режимі рекуперації і з комфортними налаштуваннями силової установки на вході в коридор автомобіль показав швидкість 72 кілометри на годину, в середині маневру вона знизилася до 64 кілометрів на годину, а на виході з коридору взагалі впала до 52 кілометрів на годину. В аналогічному випробуванні Mercedes-Benz S-Class поточного покоління зміг продемонструвати швидкість 74 кілометри на годину.

На думку експертів, електрокару завадила значно більша (2 060 кілограмів у S-Class і 2670 кілограмів у EQS 580 4Matic+) маса через акумуляторну батарею. Крім того, повнокероване шасі хоч і допомагає виконати маневр, але потребує звикання до особливостей поведінки моделі.

Додамо, що седан Mercedes-Benz EQS доступний і на ринку України.

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