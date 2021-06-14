Ford анонсував появу компактного та водночас дешевого електричного пікапа

Новинка з'явится на ринку не раніше 2023 року.

Компанія Ford збирається випустити компактний та недорогий електричний пікап.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, генеральний директор американського автовиробника Джим Фарлі натякнув на створення цілого сімейства компактних і дешевих пікапів Maverick, серед яких буде і електромобіль.

У бесіді з газетою The New York Times Фарлі заявив, що може легко уявити ціле сімейство пікапів Maverick, включаючи чисто електричну версію. Про те, якими саме будуть "молодші" брати вантажівок говорити передчасно, адже продаж Maverick ще не стартував, але кількість попередніх замовлень вселяє оптимізм.

Цікаво, що Фарлі не дарма згадав саме електричну версію Maverick: справа в тому, що дана ніша "бюджетних" пікапів на електротязі поки що ніким не зайнята. Великий електричний пікап F-150 Lightning за 40 тисяч доларів у Ford вже є, і якщо в лінійці Ford з’явиться модель за 25-30 тисяч, то у неї є величезний потенціал стати бестселером. Основою для нового недорогого пікапа може послужити і шасі MEB Volkswagen, і власна платформа, відома за Mustang Mach-E.

У будь-якому разі, раніше 2023 року на новинку чекати не слід, адже спочатку маркетологи Ford повинні оцінити комерційні перспективи електромобіля і подивитися на результати продажу звичайного Maverick.

Раніше розповідалося про те. що Ford отримав рекордну кількість замовлень на новий електропікап.

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