Ford Fiesta отримав оновлення до 2022 року: що змінилося у бюджетному авто

Ford Fiesta отримав оновлення до 2022 року: що змінилося у бюджетному авто

Хетчбек отримав новий дизайн і старий двигун.

Ford оновив свою популярну модель Fiesta, яка вийде на початку 2022 року і буде коштувати в базовій комплектації від 16 670 фунтів стерлінгів, що трохи більше 615 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Від свого попередника новинка відрізняється передньою частиною, яка отримала більш тонкі світлодіодні фари, оновлені решітку радіатора, на якій тепер встановлена емблема марки, та капот.

Комплектації Trend та Titanium мають хромовані решітку радіатора та вікна, у версії ST решітка в чорній обробці встановлена трохи глибше, а варіант Active отримав більш суворий дизайн та підвищений кліренс.

В асортименті представлено сім нових конструкцій легкосплавних дисків, а також три нові кольори: Boundless Blue, Beautiful Berry та Mean Green для ST.

Механічно Fiesta не змінилася, тому далі оснащена винятково бензиновим двигуном з м'якою гібридною системою.

Стандартна модель має 1,0-літровий трициліндровий двигун Ecoboost Hybrid потужністю 123 або 153 к.с та шестиступеневу механічну коробку передач, але версія з меншою потужністю може додатково поєднуватися з семиступеневою автоматичною КП.

AutoCar

1,5-літровий двигун Fiesta ST був змінений, і тепер замість 290 Нм крутного моменту видає 320, хоча потужність залишилася незмінною – 200 к.с. До "сотні" хетчбек розганяється за 6,5 секунди, а максимальна швидкість – 230 км/год.

Комплектація ST також отримала новий режим руху Track, який заміняє Eco зі стандартної моделі.

В салоні встановлено новий 12,3-дюймовий цифровий дисплей, разом з яким з'являється набір передових засобів допомоги водієві, включаючи активну допомогу при паркуванні, оповіщення про перехресний рух, допомогу під час утримання смуги руху та адаптивний круїз-контроль із функцією зупинки та руху.

Також автомобіль оснащений центральним сенсорним екраном діагоналлю 8,0 дюйма, який йде разом Apple CarPlay, Android Auto та низкою інших корисних функцій.

Крім того, можна використовувати застосунок FordPass для дистанційного розблокування та запуску, який доступний для деяких комплектацій та надає доступ до даних щодо рівня палива, стану сигналізації, тиску у шинах та терміну служби масла.

Повна інформація про ціни та специфікації оновленої Fiesta буде доступна ближче до виходу.

AutoCar

Раніше повідомлялося, що Ford заінтригував появою оновленої версії популярного пікапа.

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