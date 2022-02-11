Ford представив нову версію позашляховика, який "підірвав" ринок продажу

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Компанія Ford презентувала нову позашляхову модифікацію - Everglades Bronco. За основу взяли звичайний позашляховик з опціональним пакетом Sasquatch та доповнили його.

Автомобіль оснащають шноркелем та лебідкою Warn Zeon 10-S. Також, авто має додатковий захист нижньої частини, та розширювачі колісних арок. Щоб отримати ці опції на звичайному Bronco, треба чимало доплатити. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Ford.

Новий Ford можна легко впізнати, перш за все, по сталевому передньому бамперу, нестандартному кольорі “хакі” та 17-дюймовим сталевим дискам з величезними 35-дюймовими позашляховими шинами.

Салон виготовлений зі спеціального вологостійкого матеріалу, тож за сидіння можна не перейматися, адже його без проблем можна мити навіть зі звичайного шлангу. Стандартним є збільшений 12-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.

Повний привід доповнений знижувальною передачею, також передбачена система G.O.A.T. з режимами різних типів дорожнього покриття. Купити Ford Bronco Everglades 2022 можна буде за 53 тисячі доларів.

Новинку можна придбати лише з бензиновим турбо двигуном – на 2.3 літра, який видає 304 кінські сили потужності. Йому допомагає АКПП на 10 передач. Ford Bronco Everglades з’явиться на ринку вже цього року.

Нагадаємо, Ford продав легендарний позашляховик Bronco за пів мільйона доларів і відправив гроші на благодійність.