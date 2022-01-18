Ford презентувала оновлену версію популярної моделі Mondeo: фото та подробиці

Машина як завжди отримала багато нових опцій та цікавий дизайн.

Компанія Ford нарешті показала оновлений Mondeo. Презентація відбулася новому китайському центрі дизайну в Шанхаї.

Автомобіль отримав агресивний, сучасний дизайн та новітнє технологічне наповнення. Про це повідомляється на офіційному сайті Ford.

Впродовж 30 років, Ford Mondeo заробив репутацію повноцінного бізнес седана, який має сучасне оснащення та гарний дизайн. Тож, інженери продовжують рухатись в цьому напрямку та всі новітні технології помістили в це авто.

Новинка від Ford буде випускатись на сумісному китайському підприємстві Changan-Ford. Перший час її можна буде придбати лише на ринку Піднебесної, але трохи згодом вона стане доступною, як для Європи так і для США. Спочатку керівництво Ford планувало відмовитись взагалі від Mondeo, замінивши її кросовером Evos, але врешті-решт вирішили запустити нове покоління седана.

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Дизайн виконали в новому стилі Ford, який нещодавно використали на кросовері Evos. Машина отримала широку фальш решітку та вузеньку LED оптику. Також, щоб не відставати від конкурентів, Mondeo має висувні ручки дверей.

Новий седан дебютує з традиційним для Ford турбованим двигуном EcoBoost на – 2 літри, який видає 245 кінських сил потужності. Допомагатиме йому автоматична коробка передач на 8 передач. Трохи згодом, в лінійці з’явиться гібридна установка.

Нагадаємо, що пікап Ford, який "підірвав" ринок продажу, навчили заряджати електромобілі будь-яких брендів.