"Коробка" на десять передач та 254 кінських сили: Ford презентував потужний пікап

"Коробка" на десять передач та 254 кінських сили: Ford презентував потужний пікап

Нова лінійка двигунів, ширша колісна база та цікавий дизайн - інженери Ford гарно попрацювали.

Американський автогігант Ford “викотив” у світ новий пікап Ranger у глобальній версії. У рамках співпраці американців та німців, на його базі буде побудовано наступний Volkswagen Amarok.

Про це повідомила компанія Ford на офіційному сайті.

Нові пікапи від Ford мають нову концепцію дизайну тож не дивно, що Ranger має схожі риси з відродженим пікапом Maverick та F-150 2022 модельного року. Головною фішкою передньою частини автомобілів стала оптика. “С” подібні діодні фари, тепер можуть бути дооснащено матричною технологією адаптивного керування світлом.

Шасі вдалося збільшити на 50 мм, завдяки чому збільшився вільний простір для пасажирів заднього ряду. Задня колія також збільшилась це позитивно позначилося на площі вантажної платформи.

Салон також піддався переробці. Тепер там з’явилась віртуальна приладова панель і непоганий вертикальний дисплей мультимедійного комплексу SYNC4 (доступні екрани з діагоналлю 10,1 і 12 дюймів).

Фанати економічних та потужних автомобілів – настав ваш день. Новий пікап від Ford отримав дизельний двигун V6 на 3.0 літри. Американські маркетологи про точні характеристики поки замовчують, але у “старшого брата” F-150, подібний агрегат видає 254 “коней” і 600 Нм крутячого моменту. Також до покупки буде доступний базовий 2,0-літровий турбодизель та бензинова "турбочетвірка" EcoBoost з робочим об’ємом 2,3 літри. Вони можуть працювати, як з “механікою” так і з новою АКПП на 10 передач.

Тож, якщо вам потрібен непримхливий пікап, з потужним двигуном та розумною витратою пального - Ranger правильний вибір.

Нагадуємо, що ТСН.Авто розповіли, який пікап було визнано найкращим у 2021 році.