Ford привезла клієнту розбитий новий позашляховик після декількох місяців очікування

Тепер він його отримає не раніше літа 2022 року.

Компанія Ford, схоже, "вляпалася" в неприємну ситуацію з позашляховиком Bronco .

Як відомо, американський автовиробник зазнає труднощів з поставками цієї моделі. На тлі дефіциту електронних компонентів марці належить виконати понад 120 тисяч замовлень, і терміни очікування ще влітку розтягнулися на наступний рік.

Покупець під ніком Godot75 оформив замовлення на Bronco в дорогій версії Badlands 15 липня, а 21 вересня дилер Ford надіслав йому повідомлення. На розчарування клієнта, в ньому містилася не інформація про швидку доставку, а фотографія: у новенького Bronco виявився пом'ятий дах і рамка лобового скла, а саме скло вкрилося тріщинами.

Дилер пояснив, що позашляховик був пошкоджений третьою стороною - транспортною компанією, яка повинна була доставити автомобіль із заводу Ford в автосалон. Після цього Godot75 отримав повідомлення, що його початкове замовлення було скасовано, а натомість розміщений новий. Таким чином, клієнт виявився в кінці черги, а орієнтовний термін очікування зрушився до літа 2022 року.

Зрозуміло, такий результат покупця не влаштував, і він вирішив не мовчати. У своєму повідомленні на форумі Godot75 попросив всіх, хто знає когось із Ford, допомогти йому достукатися до топ-менеджерів і домогтися приоритизации доставки. Сам Ford поки не відреагував на проблемну ситуацію.

Раніше розповідалося про те, що Ford запропонувала дилерам дарувати алкоголь для клієнтів за тривале очікування Bronco.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання