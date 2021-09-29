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Ford привезла клієнту розбитий новий позашляховик після декількох місяців очікування

Ford привезла клієнту розбитий новий позашляховик після декількох місяців очікування

motor1.com

Тепер він його отримає не раніше літа 2022 року.

Компанія Ford, схоже, "вляпалася" в неприємну ситуацію з позашляховиком Bronco.

Як відомо, американський автовиробник зазнає труднощів з поставками цієї моделі. На тлі дефіциту електронних компонентів марці належить виконати понад 120 тисяч замовлень, і терміни очікування ще влітку розтягнулися на наступний рік.

Покупець під ніком Godot75 оформив замовлення на Bronco в дорогій версії Badlands 15 липня, а 21 вересня дилер Ford надіслав йому повідомлення. На розчарування клієнта, в ньому містилася не інформація про швидку доставку, а фотографія: у новенького Bronco виявився пом'ятий дах і рамка лобового скла, а саме скло вкрилося тріщинами.

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Дилер пояснив, що позашляховик був пошкоджений третьою стороною - транспортною компанією, яка повинна була доставити автомобіль із заводу Ford в автосалон. Після цього Godot75 отримав повідомлення, що його початкове замовлення було скасовано, а натомість розміщений новий. Таким чином, клієнт виявився в кінці черги, а орієнтовний термін очікування зрушився до літа 2022 року.

Зрозуміло, такий результат покупця не влаштував, і він вирішив не мовчати. У своєму повідомленні на форумі Godot75 попросив всіх, хто знає когось із Ford, допомогти йому достукатися до топ-менеджерів і домогтися приоритизации доставки. Сам Ford поки не відреагував на проблемну ситуацію.

Раніше розповідалося про те, що Ford запропонувала дилерам дарувати алкоголь для клієнтів за тривале очікування Bronco.

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