Ford продав легендарний позашляховик Bronco за пів мільйона доларів і відправив гроші на благодійність

Такий автомобіль існує в єдино екземплярі, тому дуже цінний.

Унікальний позашляховик Ford Bronco в тюнингу Pope Francis Center First Edition продали на аукціоні Barrett-Jackson. Цей автомобіль відрізняється унікальним декором та звісно ціною, за яку його продали.

Дизайн авто стилізовано під машину, яку побудували спеціально використання Папой Іоанном Павлом II під час його візиту в США у 1979 році. Машина кольору Wimbledon White мала відкриту задню частину, що дозволяє понтифіку стояти на повний зріст. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціону.

Новий автомобіль у стилі Папамобілю побудований на базі звичайної моделі в комплектації First Edition. Машину пофарбовано у звичайний класичний білий колір, який відсутній в актуальній палітрі кольорів. Позашляховик також отримав білі колеса Detroit Steel, сріблясту фальш решітку радіатора та потужний бампер Ford Performance. На кузові є червоний декор відтінку Rapid Red та емблеми з написами First Edition і Pope Francis Center.

Стартова ціна моделі 63 тисячі доларів, але на аукціоні все пішло інакше. Покупець Тоні Таунлі з Джорджії заплатив за позашляховик 500 тисяч доларів, що досить чималенька переплата. Всі гроші, які отримали на аукціоні, будуть направлені у фонд допомоги безхатькам Pope Francis Center. За ці гроші волонтери зможуть побудувати 40 квартир студій, кафетерій, спортзал, бібліотеку, навчальні класи та поліклініку в новому кампусі Bridge Housing в Детройті.

Нагадаємо, що Ford представив найпотужнішу версію позашляховика, який "підірвав" ринок продажу.