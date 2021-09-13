Ford заінтригував появою оновленої версії популярного пікапа: модель показали під час випробувань (відео)

Презентація рестайлингового варіанту відбудеться до кінця 2021 року.

Компанія Ford збирається вивести на ринок оновлену версію популярного пікапа - Ranger .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, американці підігріли інтерес до рестайлингового варіанту завдяки зображенням та відео під час його дорожніх випробувань. Поки передсерійні автомобілі проходять фінальні дорожні тести, тому вони ретельно приховані від сторонніх очей камуфляжною плівкою.

Як бачимо, зовні новий Ford Ranger буде схожий на F-150 і отримає такі ж "скоби" світлодіодних денних ходових вогнів. Також машина збереже рамну конструкцію, нерозрізний задній міст і кілька варіантів кабіни.

Media Ford

Покупцям будуть запропоновані кілька варіантів кабіни, задній або повний привід, а також кілька варіантів силового агрегату, включно з гібридним. Основні зміни очікуються в списку базового та опціонного обладнання, до якого мають увійти нові сучасні електронні помічники водія, інформаційно-розважальна система з розширеним функціоналом на базі Android OS та сервісами Google, а також системи активної безпеки.

Ford стверджує, що новий Ranger буде володіти "чудовими позашляховими якостями в поєднанні з динамікою водіння", і описує його як "найжорсткішого, найбільш здатного, найбільш зв’язкового і універсального Ranger на сьогоднішній день", натякаючи на інноваційні функції всередині кабіни.

Передбачається, що в основі моделі буде лежати платформа T6, що припускає наявність 2,3-літрового агрегату на 300 к.с., 2,7-літрового V6 на 330 к.с. і, можливо, 3,0-літрового EcoBoost V6 потужністю 400 к.с. Деякі ринки, включаючи Європу і Австралію, також отримають двоциліндровий чотирициліндровий дизельний двигун EcoBlue 2.0.

Нагадаємо, що нинішнє покоління Ranger випускається вже десять років і за цей час знайшло чимало прихильників у всьому світі, включно з Україною. Прем’єра Ford Ranger нового покоління відбудеться до кінця поточного року. На ринок машина вийде лише у 2022-му.

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