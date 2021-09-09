Ford запропонувала дилерам дарувати алкоголь для клієнтів за тривале очікування моделі, яка "підірвала" ринок

Ford запропонувала дилерам дарувати алкоголь для клієнтів за тривале очікування моделі, яка "підірвала" ринок

Непоганий маркетинговий хід, але якщо після нього не сідати за кермо.

Компанія Ford вигадала досить незвичайний "комплімент" для своїх клієнтів за тривале очікування моделі Bronco .

Про це повідомляє Carsdirect.

Зазначається, що американський автовиробник отримала близько 125 тисяч заявок на позашляховики Bronco останнього покоління. Навіть за сприятливих умов виробництва виконання такої кількості замовлень зажадало б у інженерів чимало часу, не кажучи вже про коронавірусні обмеженнях, яка істотно внесли свої корективи.

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Так, у компанії Ford, як і у більшості світових брендів, існує спеціальний грошовий фонд, в який можуть звертатися офіційні дилери, щоб придбати подарунки для своїх клієнтів. В основному австосалони закуповують сувенірну продукцію або аксесуари, які дарують покупцям під час придбання нових автомобілів. Однак американський виробник вирішив урізноманітнити цей список, включивши в нього алкогольну продукцію.

Завдяки фонду Bronco Customer Satisfaction, втомлені від очікування позашляховиків клієнти зможуть отримати на вибір пляшку улюбленого бурбона або іншого алкогольного напою. Таким чином компанія планує зміцнювати відносини з покупцями і демонструвати свою подяку за виявлену ними терпіння.

Раніше розповідалося про те, що Ford призупинив приймання замовлень на позашляховик Bronco.

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