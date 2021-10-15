Ford значно оновила одну зі своїх популярний моделей: що у ній змінилося

Ford значно оновила одну зі своїх популярний моделей: що у ній змінилося

Компанія повернула версію Focus ST, яка має 276 к.с.

Ford представила оновлений Focus 2022 року, який отримав багато модифікацій.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

На перший погляд, новинка кардинально не відрізняється від моделі, яку вона замінює. Кожна комплектація має світлодіодні фари з вбудованими протитуманними ліхтарями, а задні світлодіоди мають новий візерунок освітлення.

carscoops.com

Автовиробник захотів, щоб версії Focus мали більше стилістичних відмінностей одна від одної. Для цього варіанти Connected і Titanium отримали широку верхню решітку радіатора з глянцевим хромованим оточенням.

Спортивна версія ST-Line має глянцеву чорну решітку, глибші нижні решітки та бічні спідниці, дифузор та задній спойлер. Кросовер Active отримав решітку з вертикальними ґратами та пластикове облицювання кузова, а пакет Vignale, доступний для ST-Line та Active, включає сатинову верхню решітку радіатора та колеса на замовлення.

Найбільшим оновленням під капотом є можливість вибору семиступеневої коробки передач з подвійним зчепленням на моделях, оснащених гібридним агрегатом EcoBoost на 123 і 153 к.с.

carscoops.com

Також Ford повернув версію Focus ST, яка має конкурувати з "гарячими хетчбеками", такими як VW Golf GTi. Вона отримала 2,3-літровий EcoBoost потужністю 276 к.с., нові легкосплавні диски, фарбу Mean Green та новий набір сидінь.

Також серед агрегатів доступні негібридні 1,0-літрові двигуни EcoBoosts потужністю 98 і 123 к.с., що поєднуються виключно з шестиступеневою "механікою" та дизель EcoBlue 1.5 на 94 к.с, який також йде з шестиступеневою КП.

Новий Focus отримав найновішу систему зв’язку Ford Sync 4 з доступом до онлайн-послуг, можливістю дистанційно приймати оновлення та керуванням за допомогою програми для смартфонів FordPass, а також великий 13,2-дюймовий центральний сенсорний екран.

carscoops.com

Також машині покращили безпеку, зміцнивши арсенал доступних технологій. Зокрема, були встановлені системи моніторингу сліпих зон та допомоги на перехрестях.

Початкова версія буде коштувати 22 465 фунтів стерлінгів, ST-Line подорожчала на 600 фунтів стерлінгів і за неї просять 24 545 фунтів стерлінгів, а ST тепер коштує 33 885 фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що Ford Fiesta отримав оновлення до 2022 року

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