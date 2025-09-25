Фрази, які миттєво видають у водієві порушника: що не слід казати патрульним

Водійське посвідчення / © Еxpress

Реклама

Зупинка патрульними не завжди завершується штрафом. Часто все вирішує поведінка водія та його слова. Інспектори кажуть: багато хто сам себе підставляє, навіть не розуміючи цього.

Про це пише SUV News.

«Я ж не спеціально» — одна з найгірших реплік. Вона звучить як визнання, а поліцейські отримують підставу перевіряти авто ретельніше.

Реклама

Сергій К., патрульний із 12-річним стажем, пояснює: «Іноді ми не плануємо складати протокол, але після таких фраз змушені діяти інакше».

Ще одна поширена відмовка — «Я не знав, що так не можна«. Вона не допомагає, а лише показує, що водій погано знає правила. А це одразу знімає будь-які сумніви у правомірності дій поліції.

Фраза «Я вас не помітив» звучить ще гірше. Вона натякає, що кермувальник може бути системним порушником. Поліцейські трактують це як зневагу до ПДР.

«Я поспішав» чи «Я запізнювався» теж не працює. Багато водіїв вірять, що інспектор поставиться з розумінням, але його робота — зупиняти порушення, а не співчувати. Така відповідь швидше підтвердить провину, ніж пом’якшить покарання.

Реклама

Автоюрист Іван Г. з Кропивницького додає: «Коли водій починає виправдовуватись, він фактично дає поліцейським інструмент проти себе. Спокій і короткі відповіді набагато дієвіші».

Фахівці радять діяти просто: без зайвих слів передати документи та говорити спокійно. Це зекономить час і знизить ризик зайвих перевірок. Нервозність чи виправдання лише роблять ситуацію складнішою.

Раніше ТСН.ua писав про те, чому поліція може зупинити автомобіль навіть без порушення ПДР. В Україні є чітко визначені підстави для зупинення автомобіля. Але на практиці це може статись, якщо автівка здається патрульним підозрілою.