Geely розпочала продаж електричного кросовера за 9 200 доларів

Він має запас ходу в 322 км.

Компанія Geely розпочала продаж електричного кросовера Geometry EX3 .

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що автомобіль має довжину 4 005 мм, ширину 1 760 мм і висоту 1 575 мм, за колісної бази 2 480 мм. Попри компактність, кросовер початкового рівня має просторий салон, який може зручно розмістити п’ятьох пасажирів і має 26 відсіків для зберігання. Об'єм вантажного відсіку становить 500 літрів, а зі складеними сидіннями – 1 050 літрів.

carscoops.com

Панель приладів розміщена на 10,25-дюймовому екрані, що є досить щедрим для свого цінового сегмента, а у центрі розміщений 8-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу. Мультимедійна система Geely G-Link підтримує голосове управління, має вбудовані музичні та потокові сервіси, навігацію, Wi-Fi тощо. Чорно-синя оббивка поєднується з флуоресцентними вставками та замшевими матеріалами.

У списку систем безпеки EX3 значаться подвійні подушки безпеки, датчики заднього ходу та камери, контроль тиску в шинах, ABS та EBD.

carscoops.com

EX3 приводиться в рух одним електромотором потужністю 94 к.с. і 180 Нм крутного моменту. Акумулятор з рідинним охолодженням на 37,23 кВт-год пропонує запас ходу в 322 км, відповідно до китайського циклу вимірювання NEDC. Використовуючи високошвидкісні зарядні пристрої постійного струму, акумулятор може розрядитися до 80 відсотків менш ніж за 30 хвилин, забезпечуючи додатковий пробіг близько 250 км.

Geometry EX3 спочатку буде доступний у Китаї через дилерську мережу компанії, але виробник планує вийти з цим електричним кросовером і на експортні ринки. Електричний кросовер з привабливим стартовим цінником поповнив лінійку китайського бренду в класі B-SUV. На місцевому ринку Geely Geometry EX3 доступний за ціною від 59 700 юанів (9 200 доларів, 244 675 гривень), що робить його найдоступнішим у своєму класі.

Раніше розповідалося про те, що Geely виводить на ринок бюджетний кросовер.

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