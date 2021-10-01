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Geely розсекретила салон оновленого бюджетного седана

Geely розсекретила салон оновленого бюджетного седана

Geely розсекретила салон оновленого бюджетного седана

Ця модель повинна стати конкурентом Skoda Octavia.

Компанія Geely нарешті офіційно показала салон оновленого величезного седана Emgrand L.

Так, Emgrand L отримав великий тачскрин мультимедіа, розташований на передній двошарової панелі. Під екраном знаходиться низка клавіш. Там же - кнопка запуску двигуна. Другий дисплей, він же цифрова приладова панель - перед водієм. В цілому салон можна охарактеризувати, як мінімалістичний і спокійний на противагу тому, що ми бачимо в екстер'єрі.

Зовні седан має вигляд максимально агресивний. Таке враження створюють величезна решітка радіатора і великий передній бампер з діодними смужками ходових вогнів.

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В результаті проведеного рестайлингу седан приріс в розмірах і досягає в довжину 4 735 мм (+10 мм). Ширина збільшилася на 13 мм - до 1 815, висота і колісна база залишилися без змін і становлять 1 478 і 2 700 мм відповідно. Також Emgrand L повністю переробили оптику. Тепер вона вже в базі світлодіодна. Тонкі фари доповнені скошеними смужками денних ходових вогнів, а задні ліхтарі об'єднані між собою світлодіодним смугою.

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У рух новинку буде приводити 1,4-літровий турбодвигун потужністю 141 к.с., який пов'язаний з шестиступінчастою "механікою" або варіатором. Інші мотори в базу Мінпрому Китаю поки не внесені. Можливо, пізніше з'являться потужніші і гібридні варіанти.

Вартість базового Emgrand GL становить 11 тисяч доларів. Цінник на новинку швидше за все буде вище (близько 12 тисяч доларів). Офіційна прем'єра новинки відбудеться в кінці цього або початку наступного року.

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