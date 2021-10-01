Geely розсекретила салон оновленого бюджетного седана

Ця модель повинна стати конкурентом Skoda Octavia.

Компанія Geely нарешті офіційно показала салон оновленого величезного седана Emgrand L .

Так, Emgrand L отримав великий тачскрин мультимедіа, розташований на передній двошарової панелі. Під екраном знаходиться низка клавіш. Там же - кнопка запуску двигуна. Другий дисплей, він же цифрова приладова панель - перед водієм. В цілому салон можна охарактеризувати, як мінімалістичний і спокійний на противагу тому, що ми бачимо в екстер'єрі.

Зовні седан має вигляд максимально агресивний. Таке враження створюють величезна решітка радіатора і великий передній бампер з діодними смужками ходових вогнів.

В результаті проведеного рестайлингу седан приріс в розмірах і досягає в довжину 4 735 мм (+10 мм). Ширина збільшилася на 13 мм - до 1 815, висота і колісна база залишилися без змін і становлять 1 478 і 2 700 мм відповідно. Також Emgrand L повністю переробили оптику. Тепер вона вже в базі світлодіодна. Тонкі фари доповнені скошеними смужками денних ходових вогнів, а задні ліхтарі об'єднані між собою світлодіодним смугою.

У рух новинку буде приводити 1,4-літровий турбодвигун потужністю 141 к.с., який пов'язаний з шестиступінчастою "механікою" або варіатором. Інші мотори в базу Мінпрому Китаю поки не внесені. Можливо, пізніше з'являться потужніші і гібридні варіанти.

Вартість базового Emgrand GL становить 11 тисяч доларів. Цінник на новинку швидше за все буде вище (близько 12 тисяч доларів). Офіційна прем'єра новинки відбудеться в кінці цього або початку наступного року.

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