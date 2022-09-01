Geely та Volvo представили седан за 20 тисяч доларів: фото

Зазначається. що седан Lynk&Co 03 побудований на платформі Volvo XC40 та використовує його двигуни. Модель 2023 змінилася зовні і отримала повністю новий салон.

Про це повідомляє Фокус.

Lynk&Co 03 випускають від 2018 року, і він коштує в Китаї приблизно від $20 000. Він побудований на платформі кросовера Volvo XC40 і шведські інженери взяли участь у його розробці. Модель продається за межами Китаю, а віднедавна преміум-бренд Geely вийшов і на європейський ринок.

На відміну від спорідненого кросовера Lynk&Co 01, седан серйозно змінився зовні і став агресивнішим на вигляд. У нього величезні грати радіатора та нові "двоповерхові" фари зі світлодіодною оптикою. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова, а кришка багажника прикрашена спойлером. Крім того, замінено крила та капот.

Фото: Autohome.com.cn

Салон Lynk&Co 03 2023 зазнав ще радикальніших змін. Йому замінили кермо, передню панель та важіль КПП, а ще з'явилися новий віртуальний щиток приладів та великий сенсорний дисплей мультимедійної системи. Центральну консоль виконали дворівневу.

Фото: Autohome.com.cn

Базовим тепер є 2,0-літрова турбочетвірка Volvo із збільшеною до 218 к.с. потужністю. Також можна вибрати 262-сильний гібрид з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором. Обидва варіанти отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Залишився в лінійці заряджений варіант Lynk&Co 03+. Він зберіг 265-сильний турбомотор об'ємом 2,0 л, 8-ступінчастий автомат та повний привід. Дізнатися його можна за обважуванням і антикрилом.

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