General Motors оснастить одну зі своїх моделей дизельним двигуном V8 із рекордними характеристиками

Їх отримає потужний пікап.

Концерн General Motors ухвалив рішення оснастить одну зі своїх моделей дизельним двигуном V8 із рекордними характеристиками.

Про це повідомляє TFL Truck.

Так, модернізованим турбодизельним агрегатом укомплектують пікап Chevrolet Silverado HD.

Наразі найпотужнішим в лінійці виробника є пікап RAM 3 500 HD. Він оснащений 6,7-літровим 426-сильним (1458 Нм) дизельним агрегатом Cummins. Автомобіль може буксирувати причепи повною масою у понад 16 тонн. На другому місці - Ford F-450 HD: з дизельним двигуном 6.7 V8 Power Stroke (482 кінські сили і 1424 Нм) пікап здатний тягнути платформу повною масою 16 783 кілограмів.

Також читайте General Motors радить власникам їхнього електрокара паркуватися подалі від інших автомобілів

Водночас після планового оновлення сімейство Silverado Heavy Duty оснастять 512-сильним 6,6-літровим мотором Duramax. Таким чином, віддача зросте на 61 к.с., а крутний момент на 237 Нм. Крім того, оновлена модель отримає посилену раму, модернізовану трансмісію, а також інший задній диференціал.

В іншому ж пікап Silverado HD, найімовірніше, матиме чимало спільного зі звичайними вантажівками з індексом 1500: їх компанія Chevrolet оновила минулого тижня. Ці авто отримали інші мультимедійні системи і вдосконалені електронні технології.

Раніше розповідалося про те, що General Motors створили революційне кермо, яке може змінити автомобільну індустрію.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання