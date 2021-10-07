General Motors представила потужного конкурента автопілота Tesla: чим особлива технологія

Вона буде працювати у 95% водійських ситуацій.

Компанія General Motors презентувала систему автономного керування автомобілем Ultra Cruise.

Про це повідомляє сайт Car and Driver.

Технологія працюватиме разом із системою Super Cruise, яка зараз доступна для використання на понад 320 тисяч кілометрів автомагістралей у США та Канаді. Водночас Ultra Cruise можна буде вмикати на 3,2 мільйонах км доріг і згодом ця цифра збільшиться.

GM зазначає, що технологія буде працювати у 95 відсотках водійських ситуацій. Її головним конкурентом буде "автовілот" Tesla, який повністю керує автомобілем, але все ще перебуває в бета-версії та не є широкодоступним.

Систему компанії Ілона Маска наразі можна використовувати лише на дорогах з фарбою для смуг руху, а GM каже, що Ultra Cruise можна використовувати навіть на сільських вулицях.

Ultra Cruise використовує комбінацію камер, радарів і лідарів. Функції системи відображатимуться на динамічному дисплеї, який матиме 360-градусний огляд автомобіля.

Система дотримуватиметься обмежень швидкості та навігації, реагуватиме на знаки і світлофори, уникатиме близьких об’єктів і, як Super Cruise, здійснюватиме автоматизовану зміну смуги руху. GM каже, що технологія буде вдосконалюватися з плином часу на основі реальних знань, і зможе оновлюватися.

Система буде використовувати камеру Super Cruise, яка розташована у верхній частині керма і відстежує очі водіїв, щоб переконатися, що вони звертають увагу на дорогу.

GM каже, що Ultra Cruise отримають розкішні автомобілі, і Cadillac представить цю технологію у 2023 році, ймовірно, у майбутньому електричному кросовері Lyriq. Super Cruise будуть використовувати у "популярних моделях", таких як Chevrolet Silverado.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск та керівник Stellantis порадили одному з популярних автовиробників не займатися автопілотом.

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