General Motors презентувала новий електрокросовер Chevrolet із привабливим цінником

Автомобіль з запасом ходу на 480 кілометрів коштуватиме 30 тисяч доларів.

Вже восени 2023 року, на дорогах з’явиться новий електричний кросовер від General Motors - Chevrolet Equinox EV. Це буде функціональний та бюджетний кросовер.

Автомобіль побудовано на базі GM Ultium. За нього майбутнім власникам доведеться викласти 30 тисяч доларів (приблизно 810 000 грн). Про це повідомляють на офійійному сайті General Motors.

Як можна побачити, автомобіль отримав дуже сучасний дизайн. Передня частина кросовера має агресивний зовнішній вигляд, а головна оптика виповнена у дуже футуристичній формі. Ззаду, також, дизайнери попрацювали непогано, LED оптика та плавні лінії роблять автомобіль елегантним та сучасним.

Інтер’єр зроблений таким чином, щоб водій відчував себе затишно та безпечно. Електромобіль має новітню мультимедійну систему з великим екраном від General Motors, потужну акустику та просторий салон.

apnews.com

Як вважають експерти, автомобіль на одному заряді зможе проїхати 402-483 км, що дуже непогано, як для автомобіля з таким цінником.

Тим часом Equinox з традиційним двигуном за підсумками 2021 року зайняв другий рядок в особистому рейтингу продажів Chevrolet (на першому – сімейство пікапів Silverado): у Штатах реалізовано 165 323 кросовери, що на 39% менше, ніж роком раніше, але це не через відсутність попиту, а через дефіцит мікрочіпів і вимушеного скорочення виробництва.

Нагадаємо, Chevrolet презентував новий повністю електричний пікап.