General Motors радить власникам їхнього електрокара паркуватися подалі від інших автомобілів

15 метрів – мінімальна відстань, якої варто дотримуватися.

Компанія General Motors порадила власникам Chevrolet Bolt паркувати свої авто принаймні на 15 метрів подалі від інших транспортних засобів через ризик можливої пожежі.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нещодавно GM також просив власників Bolt заряджати їхні акумуляторні батареї до 90 відсотків та уникати того, щоб вони мали менше, ніж 112 км пробігу. Вони також сказали, лишати автомобілі на вулиці.

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"У спробах зменшити потенційні пошкодження конструкцій та транспортних засобів, що перебувають поблизу, у рідкісних випадках можливої ​​пожежі, ми рекомендуємо паркуватись на верхньому поверсі або на відкритому майданчику та лишати авто на відстані 15 метрів або більше від іншого транспортного засобу", – повідомили у компанії.

Також там додали, що все ще просять не залишати автомобіль заряджатися без нагляду, навіть якщо використовується зарядна станція на парковці.

Chevrolet відкликала понад 141 000 моделей Bolt EV та Bolt EUV, але все ще працює з постачальником акумуляторів LG Energy Solution, щоб визначити причину дефектів акумулятора.

Нагадаємо, що нещодавно у США самостійно зайнявся ще один електрокар Chevrolet Bolt.

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