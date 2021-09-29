General Motors розкрило вигляд нової версії своєї легендарної моделі

Вона отримає понад 600 кінських сил.

General Motors показало вигляд майбутнього Chevrolet Corvette C8 Z06.

Про це повідомляє сайт Motortrend.

Офіційний дебют моделі запланований на 26 жовтня 2021 року. Раніше шпигуни бачили автомобіль на випробуваннях, але компанія таки вирішила особисто розкрити новинку.

Також читайте Злочинець викрав Chevrolet Corvette просто з дилерського центру на очах у співробітників: відео

Вигляд Corvette на їхньому фото здається має більш скромний вигляд порівняно з його прототипами, які бачили на тестах, що мали величезні крила та масивний спліттер. Проте відомо, що "базовий" Z06 вийде разом із більш орієнтованим на трек варіантом Z07.

Очікується, що авто буде оснащуватися 5,5-літровим атмосферним V8, який повинен виробляти трохи більше, ніж 600 к.с. Двигун буде поєднуватися з восьми- або десятиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням Tremec.

Передні колеса мають діаметр 20 дюймів з шинами 275/30R20, а задні – 21 дюйм, обгорнуті масивною гумою 345/25R21. Шини Michelin Sport Cup 2 R будуть доступні для Z06, орієнтованого на гонкові треки. Ймовірно, він також отримає вуглецево-керамічні гальма.

Раніше повідомлялося, що також планується випуск електричного Corvette. Першим його випробувачем має стати президент США Джо Байден.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання