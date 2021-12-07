Гібрид канатної дороги з мікроавтобусом презентувала компанія Leitner

Це інноваційне транспортне рішення допоможе з доставкою пасажирів у важкодоступних місцях.

Італійські інженери з компанії Leitner представили інноваційне транспортне рішення СonnX. Його головна ідея полягає у тому, що в одній машині поєднується переваги канатної дороги та наземного транспорту.

“Фішка” в тому, що на кінцевих станціях вагон разом з пасажирами з підвісного положення переходить в наземне. Лише кілька рухів і СonnX вже встановлено на колісну безпілотну платформу на електротязі. Про це на своєму сайті повідомляє видання Nevasport.

Якщо використовувати виділені смуги, тоді середня швидкість шатлу дорогами загального користування буде така сама, як і у підвісному вигляді – 10 метрів у секунду.

https://www.nevasport.com

Тож всі ці нововведення дозволять СonnX швидко та з комфортом доставити пасажирів в місце призначення, та не зважати на умови ландшафту. Також за задумом виробника, такий транспорт стане у нагоді в тих населених пунктах, де немає можливості прокласти канатну дорогу на весь маршрут.

Також компанія Leitner відома тим, що вона є найстарішою компанією, яка виготовляє канатні дороги з 1888 року.

Нагадаємо, що нещодавно у Чехії сталась аварія на канатній дорозі та забрала життя чоловіка.