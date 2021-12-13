Гібрид літака та птаха: у Африці представили незвичайний повітряний транспорт

Новинка отримала активні крила та шасі схоже на лапи птаха.

Дизайнери африканського стартапу Phractyl презентували своє бачення повітряного транспорту майбутнього. Вони показали, як буде виглядати машина, якщо поєднати літак та птаха. Сам фюзеляж обрали від звичайного літака, але додали до нього активні крила з поворотним механізмом та лапи птаха.

Така система дозволить новітньому літаку злітати майже вертикально. Також, він зможе сідати прямо на дахах хмарочосів, що дозволить використовувати новинку в умовах міста. Про це на своєму сайті повідомляє виробник Phractyl.

Творці стартапу впевнені, що саме в Африці такий літак став би дуже у нагоді. Адже тут погано розвинена інфраструктура наземного транспорту. Ще не треба забувати, що тут серйозні проблеми з дорогами та пальним. Тож, NVTOL з пташиними ногами замість традиційного двигуна має електричну установку, що значно полегшить життя його власнику.

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Спеціальна конструкція крил дозволяє при зльоту нахиляти їх разом з двигунами і підійматись у небо прямо з місця. Також лапи, які мають на нижній частині гусені допоможуть літаку рухатись навіть на досить нерівній поверхні.

Ноги птаха, мають досить потужні двигуни в місцях кріплення до кузову та колінах. Вони можуть без проблем підняти, опустити, врівноважити або нахилити кузов NVTOL.

Ця попередня конструкція має одномісну компоновку і зможе підняти у повітря людину не важче, ніж 150 кілограмів. Поки планується встановлювати невеличку батарею, тож на одному заряді літак зможе подолати відстань у 150 кілометрів. При цьому крейсерська швидкість буде на рівні 180 кілометрів за годину.

Звісно ідея дуже цікава, але поки що, вона знаходиться на стадії розробки. Хлопці з Phractyl розробили поки кілька макетів та рендерів. Найголовніша проблема – знайти фінансування на створення технології, але поки з цим не дуже. Тож, коли саме людство зможе літати на птахоподібних літаках – невідомо.

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