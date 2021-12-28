Huawei презентувала гібрид із шаленим запасом ходу: оголошена вартість

Автомобіль на одному заряді може проїхати більш ніж 1200 кілометрів.

Один з найбільших виробників смартфонів Huawei презентував новий гібридний кросовер Aito M5. Автомобіль отримав шалений запас ходу у 1200 кілометрів та доволі непоганий цінник у 39 060 доларів (приблизно 1 054 620 грн).

Вихід автомобіля на світовий ринок заплановано на 20 лютого 2022 року. Про це повідомляє видавництво Autohome.

Новинка від китайських інженерів отримала операційну систему HarmonyOS та розумну систему керування електроприводом Huawei DriveOne “3-в-1”. Для того, щоб реалізувати складні технічні процеси, Huawei долучила до розробки американську компанію Seres.

Щодо силової установки – інтелектуальна система з переднім асинхронним двигуном змінного струму та заднім синхронним з постійними магнітами. Така компоновка у топовій версії віддає 489 “коней” потужності. Також, максимальна комплектація “електрички” може похизуватися потужною батареєю на 200 кВт·год. Такі акумулятори дозволяють кросоверу у повнопривідній версії проїхати - 1102 км за циклом WLTC або 1242 км за CLTC.

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Та електричній установці ще допомагає традиційний бензиновий двигун на 4 циліндри об’ємом 1,5 літра. Бензобак чималий – 56 літрів. В комбінованому режимі автомобіль витрачає 0,8 л на 100 км шляху. До першої сотні Aito M5 розганяється за 4,4 секунди.

У салоні теж все на рівні – 15,9-дюймовий сенсорний екран та якісна акустика Huawei Sound потужністю 1200 Вт. Замість ключа можна використовувати смарт-годинник Huawei.

Нагадаємо, що нещодавно китайці презентували електрокрос з запасом ходу більш ніж 1000 кілометрів.